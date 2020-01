Catania prepara la trasferta a Viterbo. Il confronto valevole per la ventitreesima giornata di campionato è in programma domenica 26 gennaio alle 15:00 allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo.

Catania prepara la trasferta a Viterbo. In seguito alla prima vittoria del 2020 al “Massimino” contro l’Avellino, il Catania affronterà fuori casa la Viterbese.

Il match valevole per la ventitreesima giornata di campionato si disputerà domenica 26 gennaio alle 15:00 allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.

Si tratta di una gara alquanto insidiosa per i rossazzurri, sia per l’entità dell’avversario, sia per la limitata disponibilità cui mister Lucarelli dovrà trovare una soluzione.

Infatti, sulla sponda etnea, il tecnico del Catania non avrà a disposizione Silvestri ed Esposito, entrambi squalificati per somma di ammonizioni.

Per quanto concerne la caratura della Viterbese, è da attenzionare la ripresa positiva avuta di fronte ai propri sostenitori a inizio anno.

Nonostante la formazione gialloblu abbia ottenuto soltanto cinque vittorie interne nel 2019, si potrebbe affermare che il nuovo anno abbia portato un cambiamento.

Già con il successo in casa contro la Virtus Francavilla e il pareggio contro il Bari, la Viterbese ha dimostrato maggiore spirito di gruppo.

A ciò si aggiunge, in termini di testa a testa tra Catania e laziali, il mancato trionfo degli etnei al “Rocchi”, simbolo di un fattore casa gialloblu ben sviluppato.

Inoltre non bisogna sottovalutare la condizione fisica della rosa siciliana, la quale mercoledì 29 gennaio affronterà la Ternana in Coppa Italia Serie C.

Sebbene il campionato attualmente non conceda molte chance a favore, mister Lucarelli dovrà calibrare sia la trasferta a Viterbo che la successiva a Terni.

Una vittoria esterna porterebbe un tocco di serenità nell’ambiente rossazzurro, così come un prosieguo virtuoso in Coppa Italia Serie C in ottica playoff.

D’altro canto, il coefficiente di difficoltà della gara contro la Viterbese assumerà un significato particolare.

La formazione gialloblu punterà a tenere costante l’imbattibilità allo stadio “Enrico Rocchi” contro il Catania.

Parallelemente, gli etnei potrebbero sfatare il mito gialloblu e conquistare la prima vittoria del 2020 fuori casa, portando così una nota di morale positivo sicuramente produttivo.