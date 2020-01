Catania-Avellino 3-1, rimonta trionfale. La formazione etnea compie la rimonta nella seconda parte del primo tempo, decisivo il rigore trasformato da Sarno al minuto 83 dopo il quale l'Avellino non è stato in grado di contrastare la compattezza avversaria.

Catania-Avellino 3-1, rimonta trionfale. Il Catania ospita l’Avellino al “Cibali” nel recupero infrasettimanale della prima giornata del girone di ritorno.

Sulla sponda etnea mister Lucarelli riconferma il 4-2-3-1. Titolare in porta Jacopo Furlan.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e ai centrali Tommaso Silvestri e Moise Mbende, quest’ultimo al posto del diffidato Andrea Esposito.

In mediana confermati Giuseppe Rizzo e Marco Biagianti in posizione avanzata rispetto alla difesa.

A supporto del centravanti Davis Curiale il tecnico etneo schiera la novità dal primo minuto Alessio Curcio playmaker accompagnato dagli esterni Davide Di Molfetta e Kevin Biondi.

L’Avellino di mister Capuano scende in campo con il 3-4-3. Confermato l’estremo difensore Alessandro Tonti.

Tridente di difesa composto da Walter Zullo, e Julian Illanes Minucci ai lati e Francesco Bertolo al centro.

Sulle corsie esterne lunga corsa concessa a Vedran Celjak e all’ex Sicula Leonzio Giuliano Laezza.

Centrocampo irpino assestato dai mediani Simone De Marco e Alessandro Di Paolantonio.

Nel reparto offensivo titolare la prima punta Luis Alfageme sostenuto dagli esterni Claudiu Micovschi e Fabiano Parisi.

Il match sin dal primo minuto si colora di grande equilibrio tattico e compattezza tra le due squadre, ponendo entrambe l’attenzione sul carattere versatile dei moduli.

Proprio per quanto concerne l’imprevedibilità tattica, è da evidenziare lo spostamento del baricentro irpino in fase offensiva, sfruttando così un 3-5-2 serrato.

Un importante sviluppo della gara arriva al nono minuto quando Curiale, sul cross di Calapai, si ostacola con Biondi ma calcia comunque in porta conquistando un corner.

Dopo il tiro sproporzionato dalla lunga distanza di Micovschi al minuto 14, il Catania accarezza il vantaggio nello stesso frangente.

In questa occasione Biondi, capitalizzando il cross teso di Di Molfetta, colpisce di testa in tuffo sfiorando il palo tra le proteste per un presunto calcio d’angolo non assegnato.

Tuttavia la prima vera occasione dei rossazzurri si verifica al minuto 32 con Mbende che sfrutta il corner e stacca di testa sull’angolino ma Tonti respinge prodigiosamente.

Il destino della gara subisce un mutamento al minuto 40 quando l’Avellino, nonostante la poca incisività, passa in vantaggio.

Su punizione Di Paolantonio serve una palla pericolosa in area sfruttata efficacemente da Zullo.

Il difensore irpino, approfittando della carambola sull’uscita di Furlan, viene lasciato solo dalla difesa e a porta vuota appoggia il gol dello zero a uno.

Passano soltanto cinque minuti dopo i quali la formazione etnea riassembla le idee e annulla il dominio numerico dei biancoverdi.

Così al minuto 45 Curiale regala il pareggio dell’uno a uno ai rossazzurri.

A tu per tu con Tonti l’attaccante numero 11 riceve la respinta goffa del portiere irpino, salvo poi recuperare la sfera e scavalcare in gol lo stesso Tonti.

Al rientro dagli spogliatoi non si fa attendere lo squillo dell‘Avellino alla porta catanese con Izzillo che, al minuto 49, cerca l’angolino ma senza ulteriori risvolti.

Sebbene in questi minuti il Catania sembri assumere più dinamicità in fase di costruzione, gli irpini totalizzano più occasioni pericolose a ridosso dell’area avversaria.

A tal proposito si rivela produttiva l’entrata in campo di Sarno e Barisic, i quali si propongono spesso in contropiede senza concedere riferimenti alla difesa irpina.

Una risposta della formazione campana giunge al minuto 61 quando De Marco supera Pinto in dribbling e dentro l’area calcia a giro impensierendo Furlan.

Ciononostante il Catania spreca un’occasione ghiotta al minuto 66 con Mazzarani, il quale impegna Tonti mancando di poco la rete della rimonta.

Il trequartista etneo, ricevendo palla da destra da Sarno, entra in area e, a tu per tu con il portiere campano, si porta il pallone lontano calciando oltre la linea.

Verso l’ultima mezzora di gara mister Lucarelli, onde evitare errori sui contropiedi avversari, passa al 3-5-2 sostituendo Esposito al posto di Di Molfetta.

I rossazzurri insistono sotto la porta irpina al minuto 80 con Silvestri che, su corner, stacca di testa ma Tonti allontana miracolosamente il pallone dall’angolino alto.

Tra qualche scintila di nervosismo e una competitività più intensa, il Catania conquista un prelibato calcio di rigore dopo l’atterramento irregolare su Esposito.

Dopo l’espulsione di Parisi, sul dischetto si presenta Sarno, il quale spiazza Tonti a sinistra e regala la ‘remuntada’ ai compagni etnei siglando il gol del due a uno.

L’ipoteca sul match viene posta al minuto 93 quando la formazione etnea non rinuncia all’assetto offensivo e chiude la gara segnando la rete del tre a uno.

Grazie alla ripartenza iniziata da Barisic e verticalizzata su Mazzarani, sul tandem Barisic-Sarno sotto porta l’esterno numero 7 a porta vuota appoggia la sfera in rete.

Termina sul punteggio di tre a uno la sfida tra Catania e Avellino allo stadio “Angelo Massimino”.

Gli etnei riescono a capitalizzare più efficacemente a metà del secondo tempo aumentando la compattezza tra i reparti.

Dall’altro lato gli irpini, nonostante buona parte di gara trascorsa a chiudere le ripartenze avversarie, cede al gioco propositivo dei siciliani sulla fine dei novanta minuti.

CATANIA-AVELLINO 3-1

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Rizzo, Biagianti (69′ Vicente); Di Molfetta (69′ Esposito), Curcio (56′ Mazzarani), Biondi (46′ Sarno); Curiale (46′ Barisic).

A disp. di Lucarelli: Martinez, Pino, Esposito, Marchese, Di Grazia, Vicente, Frisenna, Mazzarani, Manneh, Barisic, Distefano, Sarno.

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Zullo, Bertolo (46′ Rossetti), Illanes Minucci; Celjak (15′ Izzillo -> 71′ Morero), De Marco (84′ Albadoro), Di Paolantonio, Laezza; Micovschi, Alfageme, Parisi.

A disp. di Capuano: Pizzella, Morero, Njie, Acampora, Russo, Rossetti, Izzillo, Evangelista, Albadoro.

ARBITRO: Daniele Paterna (Teramo)

AMMONIZIONI: Curiale (CT), Izzillo (AV), Biagianti (CT), Mazzarani (CT), Silvestri (CT), Laezza (AV), Esposito (CT)

ESPULSIONI: Parisi (AV)

RECUPERO: 3′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 40′ Zullo (AV); 45′ Curiale (CT); 83′ (rig.), 93′ Sarno (CT)