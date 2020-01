Mamy Costa apre lo Spazio Macos - intervista. L'artista è fautrice di un’arte sostenibile, idonea a fare emergere le potenzialità di un oggetto destinato ad essere scartato.

Mamy Costa apre lo Spazio Macos – intervista

Mamy Costa apre lo Spazio Macos a Messina, dove espone le sue nuove pittoscolture fino al prossimo 25 gennaio.

Inaugurato a Messina lo Spazio Macos di Mamy Costa, artista poliedrica e portavoce dell’arte sostenibile.

Dallo scorso 11 gennaio, la città di Messina ha uno spazio nuovo per l’arte da conoscere e consegnare alla materia, per essere modellata, rigenerata, rinominata.

Mamy Costa è fautrice di un’arte sostenibile, idonea a fare emergere le potenzialità di un oggetto destinato ad essere scartato.

Le tecniche materiche, praticate dalla nostra pittrice, potrebbero reinventare l’acronimo della parola “ART”: arte del riciclo tangibile.

Infatti, le tele di Mamy Costa rappresentano la resilienza di uno scarto, tale da diventare co-elemento costitutivo di un’opera pitto-scultorea.

L’artista afferma: «Lavorando e modellando la materia, percepisco il significato del fare arte».

Proprio lo Studio d’arte Macos ha concretizzato questa idea, rendendo Mamy Costa anche “educatrice”, offrendo un laboratorio dove sperimentare le proprie attitudini.

Macos è uno spazio raffinato all’incrocio delle Quattro Fontane tra Via Cardines e Via Primo Settembre, aperto ad ogni forma di espressione artistica.

Perché l’arte è il linguaggio universale e inclusivo, alla stessa maniera delle tele di Mamy Costa, capaci di sollecitare lo status sinestetico nell’interazione con l’opera.

Difatti, alla percezione visiva si affianca quella tattile, al senso dell’estetica si accosta quello della consapevolezza della Bellezza.

Non c’è bellezza artistica senza armonia.

Non c’è armonia se l’arte espressa non rispecchia la propria personalità e nel contempo l’habitat dove essere co-protagonisti, nel rispetto di valori immutabili.

Le pittosculture di Mamy Costa – esposte nello Spazio Macos fino al prossimo 25 gennaio – esprimono lo status paradossale vissuto dalla stessa artista.

Da una parte il desiderio di riscatto di una situazione socio-ambientale in declino, dall’altra l’inquietudine contrassegnata dall’indifferenza.

Indifferenza verso la natura, come se non fosse la vera fonte di vita, verso l’altro, naufragato in un numero da elencare.

Verso chiunque affianchi il nostro cammino, senza essere ascoltato.

O ancora verso un pensiero che non risponda all’immagine convenzionale, tanto da essere talora imbavagliato, come le “teste velate” della nostra pittrice.

Indifferenza verso tutto ciò che perda la funzione principale, diventando uno “scarto”.

«Considerare le cose non soltanto per quelle che sono, ma anche per quello che potrebbero essere». (Edward De Bono)

Questa è la linea direttrice che sottende l’arte di Mamy Costa, amalgamando stucchi e cemento, colle e legnetti, tessuti sciupati e manichini sbilenchi.

Infine, i colori intervengono come se fossero parole che danno i significati e scoprono lo status animae.

Si tratta di colori aventi forza verbale, tali da sollecitare la riflessione, spesso ripiegata tra i preconcetti, come le crepe raggrinzite sulle tele.

Mare nostrum appare come il manifesto dell’arte di Mamy Costa.

Quel mare corrugato come un corpo violato, che ingoia e rigetta, che grida alla plastica e richiama il senso di responsabilità.

Non a caso lo Spazio Macos vuole motivare in particolare i giovani talenti.

Da qui CALL FOR ARTISTS.

Spazio Macos organizza la Mostra d’arte contemporanea “Punti di vista”, dal 22/02 al 02/03 2020.

Inviare, entro il 13 febbraio, alla email spaziomacos@virgilio.it o inviando un messaggio nella pagina FB:

2/3 foto di opere con titolo, misure, tecnica, anno

dati anagrafici e numero di telefono

Gli artisti selezionati saranno contattati per definire le modalità di partecipazione.