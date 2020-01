Tenta di gettarsi dal traghetto a Messina. Il traghetto era ormeggiato in porto fermo per manutenzione. La persona è stata salvata dalla polizia.

Tenta di gettarsi dal traghetto a Messina

Tenta di gettarsi dal traghetto a Messina. Uno straniero si è arrampicato oggi in cima al fumaiolo del traghetto delle Ferrovie dello Stato “Villa”.

L’imbarcazione era ferma al porto della stazione marittima, a un certo punto l’uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto.

Dalle prime indagini non si comprende come l’uomo sia riuscito a salire in cima alla nave adibita al trasporto passeggeri e che è ferma per manutenzione.

La persona agli inviti di desistere dalla sua intenzione ha risposto negativamente, dichiarando che voleva parlare con il Papa.

Sul luogo sono intervenuti agenti della Polizia, i quali, sono riusciti a far desistere il presunto suicida e per il momento lo hanno preso in consegna.

Restano ancora ignoti i motivi del tentativo di togliersi la vita da parte dell’uomo.