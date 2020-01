Cannabis per uso farmaceutico gratis in Sicilia. La Regione si farà carico del costo dei farmaci a uso terapeutico, lo prevede un decreto firmato dall’assessore alla sanità, Ruggero Razza.

Cannabis per uso farmaceutico gratis in Sicilia. La Regione siciliana si farà carico delle spese sostenute dai pazienti che ricorrono alla cannabis per uso terapeutico.

Lo prevede un decreto firmato dall’assessore alla sanità, Ruggero Razza.

Il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla,

e che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche.