Papardo Messina assume 25 medici dirigenti. L’azienda ospedaliera Papardo di Messina ha deliberato concorsi pubblici per assumere a tempo indeterminato 25 dirigenti medici.

Si tratta di quattro posti in Cardiochirurgia, sei in Radiodiagnostica con prevalenti competenze,

in Radiologia Interventistica e nell’ambito dell’Imaging (TC-RM-Senologia).

Due per malattie dell’apparato respiratorio con prevalenti competenze nell’area intensivistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari.

Due per Nefrologia e Dialisi, due in Neurologia, cinque posti in Ortopedia e Traumatologia con prevalenti competenze,

in chirurgia protesica di elezione di anca, ginocchio e spalla, chirurgia vertebrale, chirurgia artroscopica e traumatologia maggiore.

Uno in Otorinolaringoiatria e tre in Neurochirurgia. Il bando integrale sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Regione Siciliana.