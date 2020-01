Catania-Potenza, Lucarelli analizza match - intervista. Per il tecnico etneo ecco la soluzione per i tre punti: "In questo girone le partite le porta a casa chi riesce a stare sul pezzo fino al novantacinquesimo minuto, vuol dire che sta assimilando le regole che sono di questo girone".

Catania-Potenza, Lucarelli analizza match – intervista. Nell’odierna conferenza pre-gara a Torre del Grifo è intervenuto Cristiano Lucarelli.

Il tecnico etneo ha approfondito numerosi argomenti in vista della sfida casalinga contro il Potenza.

Analizzati non solo fattori extracalcistici ma anche, e soprattutto, la situazione attuale della rosa siciliana dopo gli ultimi accadimenti avvenuti.

Queste le parole di Lucarelli:

“Sicuramente c’è qualcuno distratto dal mercato, infatti domani non gioca. E’ vero che siamo in una situazione che non favorisce pensieri positivi, però la prestazione a Francavilla è importante”.

“Questa squadra ad oggi, per quanto riguarda i gol segnati, ne ha 29, però delle squadre di vertice di tutti e tre i gironi è l’unica squadra nelle prime posizioni con i gol subiti”.

“Domenica la squadra ha dimostrato di essere squadra, che sta lottando per tutto, l’atteggiamento mi è piaciuto”.

E specifica:

“Quando ho parlato di ventidue kamikaze ho parlato della speranza di un gruppo che non si faccia condizionare dai problemi fuori dal campo”.

“Anche noi, come i tifosi, siamo un po’ vittime di questa situazione”.

Il tecnico chiede il supporto dei tifosi:

“Non si può continuare ad andare avanti senza il sostegno dei nostri tifosi, questa situazione non l’abbiamo voluta creare noi”.

“E’ impensabile che il Catania vada avanti senza tifosi, si può contestare la società ma si può fare anche il tifo, in partita dobbiamo essere insieme”.

“Dico quello che ho detto ai giocatori: fuori dal campo non possiamo fare niente, non dipende da noi, però possiamo dare un grande aiuto al Catania”.

“Se riuscissimo a fare un’impresa storica sportiva non facile, oggi la reale possibilità è il campo, tremendamente difficile”.

Lucarelli accenna qualche dettaglio sulla formazione di domenica:

“Di Piazza non gioca, è legittimo, non tutti reagiscono alla stessa maniera di fronte alle difficoltà”.

“Domani gioca Curiale dal primo minuto e lo stesso ci deve dimostrare che crede nel progetto Catania e che è in grado di sostenere tutte le difficoltà”.

“Andiamo avanti col 4-2-3-1, in questo momento questo modulo sta dando equilibrio e sembra che la palla giri meglio nelle nostre giocate”.

Esclusa attualmente una trattativa tra Catanzaro e Di Piazza:

“Ad oggi il Catanzaro non ha mai fatto una telefonata per Di Piazza, Lo Monaco esclude che abbiano fatto una scorrettezza senza la società a cui appartiene”.

L’allenatore puntualizza sulla forma fisica e mentale della rosa:

“Quando sono rientrato abbiamo dovuto trovare ogni maniera per rimettere in pista nettamente la squadra perchè sembrava un funerale”.

“La squadra sta dando dei segnali, e ora è il momento almeno di riuscire a ricollegare squadra e tifosi, questo binomio non può rompersi”.

“Le prossime saranno tutte partite di alto livello, incontreremo le prime della classe, è chiaro che avremo una necessità di ruotare gli effettivi”.

Focus sul match contro il Potenza:

“Domani giochiamo contro una squadra che sicuramente vorrà riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia Serie C, sono sempre agguerriti verso il Catania”.

“Il Potenza è bravo nel ribaltare le azioni, spesso e volentieri dietro saremo costretti a lavorare sulla marcatura singola”.

“Dovremo essere bravi a cercare di perdere meno palloni possibili quando stiamo impostando perchè saltano il centrocampo e cercano subito gli esterni”.

E puntualizza:

“Non credo che il Potenza sia in crisi, c’è una coesione tra società e squadra per la quale i lucani sono la vera rivelazione di questo campionato”.

“Riteniamo di aver lavorato bene, sarà un pomeriggio complicato ma non voglio dire che non saremo in grado di gestire queste complicazioni”.

In merito al recupero di Welbeck:

“Ha fatto degli esami che non sono poi così male, il problema è che deve trovare un cardiologo che gli firmi l’idoneità e non è semplice”.

“E’ stato organizzato un viaggio a Roma dove faranno ulteriori esami specifici e ci diranno se si sentiranno di mettere la firma sull’idoneità che nessuno vuole mettere”.

Conclude Lucarelli:

“Non guardo la classifica perchè non rientra nel mio modo di ragionare, calcoli non ne possiamo fare, io preparo le partite per cercare di vincerle tutte”.

Questi i 23 convocati per la gara contro il Potenza:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 21 Kevin Biondi, 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 20 Giovanni Pinto, 13 Lorenzo Saporetti, 5 Tommaso Silvestri;

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 25 Orazio Di Grazia, 30 Giulio Frisenna, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani, 18 Giuseppe Rizzo, 4 Bruno Leonardo Vicente;

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 10 Alessio Curcio, 11 Davis Curiale, 8 Davide Di Molfetta, 9 Matteo Di Piazza, 7 Vincenzo Sarno.