Colpo alla mafia dei Nebrodi, 94 arresti. Scoperta una maxi truffa da 5,5 milioni ai danni dell’Agea. tra gli arrestati anche un notaio. Decisivo il protocollo Antoci.

Colpo alla mafia dei Nebrodi, 94 arresti. I clan messinesi estendono le loro ramificazioni anche sui soldi dell’Ue.

È quanto emerge dall’inchiesta del Ros e della Finanza che ha portato oggi all’arresto di 94 persone.

Il gruppo avrebbe intascato indebitamente fondi europei per oltre 5,5 milioni di euro,

mettendo a segno centinaia di truffe all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

l’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli.

L’affare milionario è stato messo in opera dai clan storici di Tortorici, paese dei Nebrodi.

Si tratta delle famiglie Batanesi e i Bontempo Scavo, che, anche con l’aiuto di un notaio compiacente e di funzionari dei Centri Commerciali Agricoli (CCA),

che istruiscono le pratiche per l’accesso ai contributi europei per l’agricoltura, hanno incassato fiumi di denaro.

I due clan, invece di farsi la guerra, si sono alleati, spartendosi virtualmente gli appezzamenti di terreno, in larghissime aree della Sicilia,

e anche al di fuori dalla regione, necessari per le richieste di sovvenzioni.

Il gip che ha disposto gli arresti su richiesta della Dda di Messina scrive:

«Ciò, con gravissimo inquinamento dell’economia legale, e con la privazione di ingenti risorse pubbliche per gli operatori onesti».

La truffa si basava sulla individuazione di terreni “liberi” (quelli, cioè, per i quali non erano state presentate domande di contributi).

A segnalare gli appezzamenti utili spesso erano i dipendenti dei CCA che avevano accesso alle banche dati.

La disponibilità dei terreni da indicare era ottenuta, o imponendo ai proprietari reali di stipulare falsi contratti di affitto con prestanomi dei mafiosi, o attraverso atti notarili falsi.

Sulla base della finta disponibilità delle particelle, veniva istruita da funzionari complici la pratica per richiedere le somme che poi venivano accreditate al richiedente prestanome dei boss spesso su conti esteri.

Scrive il gip:

«La percezione fraudolenta delle somme era possibile grazie all’apporto compiacente di colletti bianchi, collaboratori dell’A.G.E.A., un notaio, responsabili dei centri C.A.A.,

che avevano il know-how necessario per procurare l’infiltrazione della criminalità mafiosa nei gangli vitali di tali meccanismi di erogazione di spesa pubblica e che conoscevano i limiti del sistema dei controlli».

Scrive il gip di Messina Salvatore Mastroeni:

«La mafia è una specie di classe sociale, contrastabile ma non eliminabile come categoria, nonostante decine e decine di operazioni e processi».

Continuua:

«Un riscatto completo, la liberazione del territorio, difficilmente sarà ottenuta solo con l’intervento giudiziario».

«Le misure non arrestano un mondo rassegnato alla deriva mafiosa, una sventura per mafiosi e famiglie».

L’inchiesta ha ricostruito gli organigrammi delle cosche e rivelato una fitta rete di complicità di professionisti insospettabili.

Nella ordinanza di custodia cautelare di oltre 1700 pagine Il giudice aggiunge: «Il riscatto di intere popolazioni richiederà di più.

Quando la mafia si incunea, altera il mercato, depreda risorse, il contrasto penale si impone.

Ma il dato penale diventa insufficiente quando non si trovano strutture che portano ricchezza alla gente e al territorio e anzi arriva la sensazione tragica di ulteriore impoverimento».

Il gip parla di una: «criminalità che ingurgita profitti milionari. Profitti che spariscono e niente lasciano alla gente».

specificano ancora i magistrati:

«Emerge un contesto di significazione probatoria e chiavi di lettura dell’attentato Antoci che si è posto in contrasto con gli interessi della mafia».

I reati contestati ruotano difatti attorno al lucroso affare dei Fondi Europei per l’Agricoltura in mano alle mafie combattuto con forza con il cosiddetto “Protocollo Antoci”.

Un atto ideato e voluto dall’Ex Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, sfuggito a un agguato grazie agli uomini della sua scorta, e dal 27 settembre 2017 Legge dello Stato.

Un meccanismo interrotto proprio dal quel Protocollo che Antoci ha fortemente voluto.

Due i clan coinvolti nella maxi-inchiesta dei pm di Messina che oggi ha portato all’arresto di 94 persone: i Bontempo Scavo e quello dei Batanesi.

Entrambi gruppi storici e radicati nella zona di Tortorici, sui Nebrodi.

Tutte e due le cosche sono formate da persone legate da parentela: l’inchiesta “colpisce” infatti interi nuclei familiari.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti i Batanesi e i Bontempo Scavo avrebbero scelto di non farsi la guerra ma di spartirsi gli affari.

Tra i quali quello delle truffe all’Ue attraverso false intestazioni di decine di terreni da utilizzare per avere i contributi per l’agricoltura.

Le due famiglie sarebbero dunque in una fase di tregua armata e scrivono i magistrati: «anche se sotto la cenere cova sempre la voglia di fare piazza pulita del concorrente».

I personaggi di spicco dell’indagine per quanto riguarda i Batanesi sono:

Sebastiano Bontempo detto il guappo, Giordano Galati detto Lupin, Sebastiano Bontempo, “il biondino” e Sebastiano Mica Conti.

Tutti hanno scontato condanne pesantissime per mafia, Mica Conti anche per omicidio. Dopo aver espiato le pene, sono stati scarcerati e sono tornati al vertice del clan.

I vertici della “famiglia” dei Bontempo Scavo coinvolti sono:

Aurelio Salvatore Faranda e i fratelli Massimo Giuseppe e Gaetano.

Nell’inchiesta sono finiti anche imprenditori e alcuni insospettabili: come il notaio, Antonino Pecoraro,

accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, che avrebbe fatto falsi atti per far risultare acquisiti per usucapione una serie di terreni,

la cui titolarità serviva alle “famiglie” per chiedere i contributi Ue, e i titolari di una serie di Centri Commerciali Agricoli della zona.