Truffa falsi invalidi a Palermo. L’imbroglio è stato perpetrato ai danni dell’Inps del capoluogo siciliano. due arresti e decine di denunce tra medici e professionisti.

Truffa falsi invalidi a Palermo

Truffa falsi invalidi a Palermo. Al termine di indagini coordinate dalla Procura,

i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Palermo.

I militari hanno tratto in arresto Antonino Randazzo, 57 anni, di Terrasini (Pa) in pensione dal 1991 e,

Filippo Accardo, 48, anni, di Camporeale (Pa) titolare di due Caf.

Ambedue sono accusati di compiere sistematiche truffe ai danni dell’Inps, a vantaggio di numerosi soggetti che,

in cambio di cospicue somme di denaro, hanno ottenuto indennità previdenziali e/o assistenziali, in realtà non spettanti.

Il gruppo, in cambio di denaro, si occupava della trafila burocratica per ottenere il sussidio.

La denuncia è invece scattata per diversi soggetti tra dipendenti pubblici, medici generici e specialisti, componenti delle commissioni mediche Asl e responsabili dei Caf.

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, i due arrestati erano al vertice dell’organizzazione, che si avvaleva di una serie di collaboratori e complici.

Il gruppo ha messo in piedi un sistema talmente rodato negli anni che sono diventati punto di riferimento per chi era interessato a ottenere le indebite prestazioni previdenziali.

Ai procacciatori di clienti spettava il compito di trovare, tra coloro che sembravano più bisognosi e disponibili a chiedere un aiuto, le persone disposte a partecipare alla truffa.

Una volta individuati, i soggetti erano indirizzati verso i medici compiacenti che firmavano i certificati con le false patologie per richiedere le indennità.

Inoltre, gli stessi medici, in alcuni casi, attestavano formalmente l’intrasportabilità dei soggetti in modo da evitare la visita collegiale e ottenere la visita a domicilio.

E ancora i professionisti ‘preparavano’ i falsi invalidi sui comportamenti da tenere nella visita di controllo.

Dopo che l’iter si era concluso e il falso invalido aveva ottenuto i benefici previsti dalla legge,

l’organizzazione incassava con un tariffario prestabilito: generalmente un anno di indennità, pari agli arretrati erogati dall’Inps.

Con lo stesso provvedimento d’arresto, il gip ha disposto anche il sequestro di 100 mila euro.