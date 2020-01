Francavilla-Catania 0-0, equilibrio. Il confronto tra le due compagini valevole per il secondo turno del girone di ritorno termina a reti inviolate. I rossazzurri saldano il settimo posto, mentre la squadra pugliese quindicesima in classifica attenziona il distacco di tre punti dal Picerno per evitare la zona playoff.

Francavilla-Catania 0-0, equilibrio stabile. Il Catania torna in campo dopo la sosta natalizia nella trasferta contro la Virtus Francavilla.

La formazione di casa scende in campo con il 3-5-2. Titolare in porta Giacomo Poluzzi.

Tridente difensivo composto da Fabio Delvino, Andrea Tiritiello e Alessandro Caporale.

Sulle corsie lunga corsa concessa agli esterni Alessandro Albertini e Luca Sparandeo.

Mediana biancoazzurra assestata dai centrali Federico Mastropietro e Andrea Risolo a sostegno del regista Federico Zenuni.

Nel reparto offensivo confermata la coppia d’attacco formata dalle prime punte Federico Vasquez e Leonardo Perez.

Per gli etnei mister Lucarelli sceglie il 4-2-3-1. Confermato tra i pali l’estremo difensore Jacopo Furlan.

Nel quartetto di difesa spazio ai terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e il blocco centrale Esposito-Silvestri.

Sulla mediana titolari Giuseppe Rizzo e Jacopo Dall’Oglio alle spalle del playmaker Davide Di Molfetta.

Attacco rossazzurro composto dal centravanti Matteo Di Piazza accompagnato dagli esterni arretrati Maks Barisic e Kevin Biondi.

La gara si rivela sin da subito ricca di spirito agonistico e grande competizione tra le due squadre spesso impegnate sul fronte offensivo.

Se all’ottavo minuto Biondi stacca di testa ricevendo la presa di Poluzzi, in questi minuti la Virtus Francavilla impensierisce la difesa etnea.

Grazie all’intervento in salvataggio di Esposito ad anticipare Vasquez il pallone viene bloccato da Furlan evitando lo svantaggio.

L‘estremo difensore etneo si rende provvidenziale anche al minuto 12 neutralizzando il tentativo di Zenuni su punizione ravvicinata.

La prima vera occasione del Catania arriva al minuto 17 quando Di Molfetta, a tu per tu con Poluzzi, carica il sinistro ma il portiere pugliese respinge in corner.

I rossazzurri ci riprovano al minuto 21 con Biondi che in area anticipa Albertini in scivolata ma non si coordina per il tiro parato da Poluzzi.

In questi minuti del match la formazione siciliana pone una scrupolosa attenzione sul possesso palla, mentre i biancoazzurri studiano il varco per sorprendere in contropiede.

Infatti al minuto 22 la Virtus Francavilla recupera la sfera con Perez, il quale approfitta della disattenzione di Rizzo ed entra in area ma senza ulteriori riscontri positivi.

L’attaccante pugliese impegna Furlan anche al minuto 31 con la conclusione rasoterra.

Tuttavia il portiere etneo, seppur in maniera poco elegante, sferza il tiro in due tempi aiutandosi con il rimpallo in movimento sulle gambe.

Il Catania non avverte timore in fase offensiva, così Di Piazza, contrastato da Albertini, prova lo stacco di testa al minuto 40 senza però trovare l’angolino alto della porta.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori non apportano modifiche alle proprie formazioni mantenendo l’assetto rivelatosi di grande equilibrio nel primo tempo.

E’ subito la Virtus Francavilla a sfruttare un piglio agonistico spregiudicato al minuto 50 in seguito al tiro a giro di Vasquez che termina sulla traversa.

La formazione biancoazzurra insiste in zona Catania al minuto 53 con Perez, il quale sfiora il secondo palo sulla ribattuta di Furlan in seconda ripresa.

Dopo il colpo di testa fuori misura di Di Piazza al minuto 59, la Virtus Francavilla ottiene un calcio di punizione dalla distanza pericolosa.

Ancora una volta Furlan mostra una prestazione eccellente respingendo la conclusione insidiosa di testa di Vasquez col piede mantenendo la porta inviolata.

Nel corso del secondo tempo le due compagini riescono a bloccare le ripartenze sulla metacampo intensificando le verticalizzazioni sulle diagonali.

Ciononostante il Catania sembra possedere quella marcia in più per sopraffare la stanchezza e cercare il gol del vantaggio sfruttando le corsie laterali.

Tuttavia gli etnei mostrano ancora qualche incertezza in fase difensiva concedendo spesso spazio nella zona di regia.

Così al minuto 80 il Catania rischia di infliggersi l’autogol dopo la respinta di testa di Pinto sul cross in movimento dentro l’area con il pallone che accarezza il palo.

L’ultima occasione del match avviene al quarto minuto di recupero con Marozzi che dalla lunga distanza prova il tiro ma Furlan blocca senza problemi.

Ultimi istanti tanto accesi quanto inquietanti nel corso dei quali Pinto subisce uno scontro duro accasciandosi a terra inerme.

Dopo un accenno di rissa in campo tra le due formazioni il direttore di gara seda gli animi e fa riprendere il gioco solo per pochi secondi.

Battuta da Furlan la rimessa dal fondo termina a reti inviolate il confronto tra Virtus Francavilla e Catania allo stadio “Giovanni Paolo II”.

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello (71′ Nunzella), Caporale; Albertini, Mastropietro (94′ Marozzi), Zenuni (79′ Bovo), Risolo (70′ Di Cosmo), Sparandeo; Vazquez, Perez.

A disp. di Trocini: Costa, De Luca, Marino, Calcagno, Nunzella, Sarcinella, Di Cosmo, Castorani, Bovo, Marozzi, Puntoriere.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio (76′ Biagianti); Barisic, Di Molfetta (88′ Curiale), Biondi (63′ Sarno); Di Piazza (88′ Manneh).

A disp. di Lucarelli: Martinez, Noce, Saporetti, Mbende, Biagianti, Marchese, Sarno, Manneh, Distefano, Curiale.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto)

AMMONIZIONI: Mastropietro (VFR), Tiritiello (VFR), Zenuni (VFR), Biondi (CT), Delvino (VFR)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

