Virtus Francavilla-Catania, parla Lucarelli. In vista della trasferta contro la Virtus Francavilla nell’odierna conferenza stampa è intervenuto Cristiano Lucarelli.

Il tecnico rossazzurro ha evidenziato il momento vissuto dalla squadra etnea al lavoro dai primi di gennaio chiarendo numerosi aspetti extracalcistici e non.

Queste le parole di Lucarelli:

“Non siamo gente abituata a non lottare nelle difficoltà, non mi piango addosso, vado avanti, lotto, non mollo”.

“Credo di trascinarmi i miei calciatori per cercare di fare qualcosa di importante in una stagione sicuramente particolare”.

Analisi sui nuovi innesti Bruno Vicente e Alessio Curcio:

“Sono state opportunità di mercato che possono far bene in questa categoria, non sono doppioni ma hanno caratteristiche diverse”.

“Siamo andati a cercare questi giocatori che abbiamo ritenuto funzionali al nostro girone e siamo contenti di averli presi“.

“Speriamo nel loro tesseramento in tempo, entrambi si sono persi in questi giorni di allenamento; uno stacco, oltre alla pausa natalizia, c’è stato”.

“Dal punto di vista fisico non sono prontissimi, un pochino c’è da aspettare, sono pronti ma non prontissimi”.

E specifica:

“Il mercato lo stiamo facendo assieme all’amministratore delegato dimissionario ma sempre attivo, mettiamo a disposizione le nostre conoscenze”.

“Stiamo cercando di operare al massimo in quella che è la situazione economica del momento”.

Influenza dei fattori extracalcistici:

“Penso solo al campo, mi baso sulle mie competenze. Non ho la bacchetta magica e non faccio il dottore commercialista, non conosco la situazione a fondo”.

“Una cosa la so, che potrebbe dipendere da me e dai giocatori, che potremmo essere d’aiuto in un momento di risoluzione dei problemi”.

“Il Catania potrebbe darsi sicuramente un futuro certo, pur sapendo che sarebbe un’impresa titanica. Stiamo cercando profili da combattimento, alla fine tireremo le somme”.

“Questa squadra non ha mai preso un punto di penalizzazione, i calciatori sono dentro ad una società che ad oggi ha sempre pagato”.

Fattore campo imprevedibile dal punto di vista della condizione:

“Chi è abituato a giocare tutti i giorni in un campo in sintetico, per quanto tu possa prepararti o prevedere certe cose, avranno sempre un vantaggio”.

“Non deve essere necessariamente un vantaggio che possa cambiare quelli che sono i valori tecnici”.

“Se avremo la stessa motivazione e fame della Virtus Francavilla, a parità di queste informazioni in teoria dovrebbe esserci un aspeto tecnico a favore nostro”,

“però dobbiamo essere sul pezzo su tutti gli altri aspetti”.

Sulla missiva di fine anno inoltrata ai calciatori:

“Se il direttore ha deciso di mandare quel messaggio probabilmente aveva le sue strategie”.

“Ha avuto il vantaggio che il Catania è una delle poche squadre che nei primi giorni di mercato è riuscita a vendere sei giocatori, non è poco”.

Conclude Lucarelli:

“Tutti hanno cercato di pescare in casa Catania, ma vi posso assicurare che ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo giocatori che si offrono”.

“Da domenica si parte per una missione che durerà cinque mesi fatta di sacrifici e rinunce, chi viene e chi rimane lo sa”.

“Ci vogliono 22 kamikaze che non si piangono addosso”.