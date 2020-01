Pippo Fava, 36 anni fa l’omicidio. Le verità scomode di Giuseppe Fava, il ricordo del giornalista ucciso dalla mafia, un corteo e due manifestazioni in teatro.

Pippo Fava, 36 anni fa l’omicidio

Pippo Fava, 36 anni fa l’omicidio. Attraverso il suo lavoro, combatteva la criminalità organizzata con la forza delle inchieste.

Lo scrittore e giornalista, denunciò la mafia e gli affari quando a Catania certe verità erano soltanto sussurrate o negate.

Il giornalista fu ucciso il 5 gennaio del 1984 davanti alla sede del Teatro Stabile di Catania mentre si recava a prendere la nipotina a una recita.

Cosa nostra lo ha assassinato, infastidita dalle sue inchieste su mafia, politica e imprenditoria.

Per il suo omicidio condannati all’ergastolo, con sentenza passata in giudicato,

in qualità di mandanti il capomafia Benedetto Santapaola e suo nipote e alter ego Aldo Ercolano.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricorda il giornalista:

«Combatteva la mafia con le sue inchieste sul potere politico e affaristico criminale,

in un momento storico in cui in Sicilia certe verità scomode erano taciute».

Aggiunge Orlando:

«Di Pippo Fava e del suo ‘concetto etico del giornalismo’ rimane l’esempio forte e sempre attuale per i giovani e i professionisti dell’informazione».

«Un esempio di indipendenza umana e professionale, di coraggio e lucidità».

Il sindaco Leoluca Orlando conclude:

«La sua eredità sono la libertà di espressione e la sua battaglia per la legalità per una società libera e democratica».

Oggi a Catania si ricorda il 36° anniversario della sua uccisione.

Si inizia alle 10 con una manifestazione al Teatro Machiavelli, in piazza Università, a cui è annunciata la partecipazione, tra gli altri, dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

L’iniziativa è promossa da I Siciliani giovani e dalla Rete antirazzista catanese.

Alle ore 17 si muoverà un corteo da piazza Roma per raggiungere via Giuseppe Fava,

il luogo dell’agguato, a poche decine di metri dal Teatro Stabile.

Sulla parete una lapide che ricorda il giornalista e scrittore.

Alle 19.30 la chiusura della giornata a lui dedicata con la consegna, nel Piccolo Teatro di via Ciccaglione, dei premi della Fondazione Giuseppe Fava.