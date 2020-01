Due bambini gestivano bar a Catania. Servivano alcolici e vendevano botti ad una età di 9 e 10 anni controllando anche la sala giochi.

Nel corso dei controlli saccertati e contestati 23 reati, denunciate 11 persone, controllate oltre 50 persone e diverse attività commerciali, risultate totalmente abusive.

Il bar abusivo con annessa sala giochi e rivendita di fuochi d’artificio abusivo era ubicato nel viale Bummacaro nel quartiere Librino.

La struttura era allestita in una costruzione realizzata abusivamente con annesso un immobile di proprietà del Comune di Catania, occupato abusivamente.

L’attività era gestita da due minorenni di 9 e 10 anni con l’assenso del padre e del fratello maggiorenne, entrambi impegnati in un’altra attività lavorativa.

I due bambini oltre a gestire la cassa servivano bevande alcoliche agli avventori, badavano anche alla sala giochi e gestivano la vendita di fuochi vietati ai minori di 18 anni.

I poliziotti hanno constatato che ragazzini lavoravano, tra l’altro, in luoghi non salubri e non sicuri.

Nel pozzetto congelatore erano custoditi prodotti alimentari surgelati non contrassegnati come tali in apposito menù.

Uno dei due bambini, infastidito dal controllo di polizia, ha acceso dei fuochi d’artificio dentro il locale e in strada.

Il padre dei bambini e il fratello maggiore denunciati per vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di 18 anni, invasione di edifici e terreni pubblici.

Inoltre denunciati anche sfruttamento del lavoro minorile, mancanza della tabella dei giochi proibiti, frode alimentare.

Inoltre, il padre, denunciato in quanto esercente la potestà genitoriale, di accensione di fuochi d’artificio in luogo pubblico senza autorizzazione.