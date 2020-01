Incendi in abitazioni a Messina, un morto. Novantaduenne perde la vita per il rogo innescato dal cattivo funzionamento di una stufa in via Gelone.

Incendi in abitazioni a Messina, un morto

Incendi in abitazioni a Messina, un morto. È morta la scorsa notte a 92 anni nel rogo della sua casa di via Gelone.

La causa probabile, il malfunzionamento di una stufa. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere della donna carbonizzato e tracce di liquido infiammabile.

Altro incendio è divampa in un’abitazione al pianoterra di un palazzo in via Consolare Pompea.

Il rogo ha reso necessaria l’evacuazione di undici persone, due delle quali intossicate e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Papardo.

La Probabile causa sarebbe stata una sigaretta a innescare le fiamme a un materasso.