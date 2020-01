Capodanno movimentato in Sicilia. Come tutti gli anni la serata dell’ultimo giorno dell’anno ha provocato pericolo. la tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio.

Capodanno movimentato in Sicilia. Moltissimi gli interventi dei Vigili del fuoco per i festeggiamenti di Capodanno.

La statistica elenca più di 686, rispetto ai 658 dello scorso anno. Lo rendono noto, su Twitter, gli stessi Vigili del fuoco.

In Emilia Romagna 107 interventi, in Lombardia 92, 80 in Lazio, Campania e Puglia 62, Toscana 60, Sicilia 42. Nessun intervento in Molise.

A Catania e provincia la serata si è prospettata movimentata, dove poco dopo la mezzanotte si sono registrati tre incendi in abitazione, fortunatamente senza feriti.

Fiamme a Mascalucia, Acireale e in via Giordano Bruno a Catania, dove un rogo si è sviluppato all’ultimo piano di un edificio condominiale.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che ha scongiurato il peggio.

Negli altri casi sono stati domati piccoli focolai legati a falò in prossimità di abitazioni o auto in sosta.