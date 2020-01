Subacqueo morto in mare a Cefalù. Era deceduto da 10 giorni il subacqueo trovato in mare in una caletta in località Mazzaforno. I tatuaggi potrebbero indicare l’identità.

Il cadavere recuperato dai militari della capitaneria di porto che indagano per identificarlo.

L’uomo, un bianco tra i 40 e i 50 anni, indossava ancora la muta.

Una prima ispezione cadaverica ha stabilito che l’uomo, era in acqua da circa dieci giorni.

Sul corpo sono presenti alcuni tatuaggi che potrebbero essere utili arrivare alla sua identità.

La salma trasferita al Policlinico di Palermo per eseguire l’autopsia disposta dalla Procura di Termini Imerese, che coordina le indagini.