Sequestrati botti in tutta la Sicilia. Controllo del territorio e centinaia di sequestri di botti e fuochi d’artificio illegali in tutta la Sicilia.

Intensificati i controlli in vista dei tradizionali festeggiamenti previsti per il Capodanno.

Cento chili di fuochi d’artificio sequestrati a Palermo dai carabinieri i quali hanno denunciato otto persone.

I controlli, a poche ore dal Capodanno, scattati in corso dei Mille e denunciati alcuni venditori ambulanti.

In un garage del quartiere Zen 2, trovati 88 chili di “botti”.

Il giovane che aveva in uso il magazzino denunciato per commercio abusivo di materiali esplodenti e omessa denuncia di materiale esplosivo.

Gli altri sequestri in via Ciaculli, in corso Tukory, in via Pecori Giraldi e in via Michelangelo.

A Messina sequestrati settantadue chili di botti detenuti illegalmente da un 27enne.

I fuochi d’artificio erano nascosti ne teneva gran parte in casa, nella stanza adibita a cucina soggiorno.

La restante parte stava nascosta in un box prefabbricato in un’area condominiale.

Per lo stesso reato l’uomo era già stato denunciato a dicembre 2018.

Interrogato dai poliziotti, il 27enne ha dichiarato di aver acquistato i 7.313 botti di fine anno da una persona,

di cui non conosceva l’identità e di averlo fatto per festeggiare il Capodanno.

A Catania, operatori del reparto sicurezza urbana della polizia municipale, hanno sequestrato 35 kg di petardi e fuochi d’artificio venduti su area pubblica.

I carabinieri di Castelvetrano, con il supporto specialistico dei colleghi del Nas di Palermo, hanno controllato un negozio di prodotti cinesi.

All’interno del quale, trovati e sequestrati oltre 1.074 articoli tra cui diversi artifici pirotecnici e decorazioni natalizie.

Prodotti privi delle etichette contenenti le informazioni minime obbligatorie e in lingua italiana in difformità delle prescrizioni previste dal Codice del Consumo.

Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 3.300 euro e le multe elevate al titolare del negozio sono state pari a 1.030 euro.

A Caltanissetta in due punti vendita riconducibili allo stesso proprietario, sequestrati 54 confezioni di fuochi d’artificio privi del marchio CE e delle avvertenze di pericolosità.

Titolare denunciato e il materiale sequestratoaffidato in custodia giudiziale.

A Siracusa La polizia ha sequestrato 22 kg di materiale esplodente, detenuto senza licenza, custoditi in un garage vicino a complessi residenziali.

Gli investigatori hanno denunciato il proprietario del magazzino, un uomo di 66 anni.

A Siracusa, in un’altra abitazione gli agenti hanno trovato 61 petardi, a forma di candelotti di grossa dimensione,

materiale esplodente non conforme alla normativa sugli esplosivi e privo di ogni etichetta identificativa che ne consentisse la classificazione.

Il proprietario della casa, Mario Mazzara di 62 anni, posto agli arresti domiciliari.