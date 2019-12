Vento forte continua a flagellare la Sicilia. Treni sospesi sulla Palermo-Messina. Eolie isolate, mare forza 7. Evacuate 10 famiglie a Lipari. A Palermo alberi caduti, tetti scoperchiati e cartelloni abbattuti.

Vento forte continua a flagellare la Sicilia

Vento forte continua a flagellare la Sicilia. I vigili del fuoco di Palermo in allerta continuano a lavorare incessantemente.

Tra ieri e oggi sono stati oltre 150 gli interventi a causa di alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dal vento.

Decine gli interventi nella borgata marinara di Mondello e al Foro Italico. Danni anche a Monreale, soprattutto nella zona di San Martino delle Scale.

Nel tardo pomeriggio di ieri tre persone trasportate all’ospedale Civico dopo essere rimaste ferite in modo non grave.

Causa dei ferimenti il crollo del tetto della cucina mentre si trovavano seduti a tavola. Il fatto è successo in via Simoncini Scaglione, nel quartiere Brancaccio.

Sono in corso indagini per stabilire se il crollo è provocato dalle infiltrazioni d’acqua dalle piogge di queste ultime ore.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare l’agibilità dell’abitazione.

In via Maniace nel rione Zisa, infine, un albero abbattuto dalla furia del vento ha danneggiato quattro auto parcheggiate.

Alberi spezzati e pali pericolanti a causa dei venti di burrasca anche a Caltanissetta. Tantissime le chiamate di intervento al comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta.

Uomini e mezzi sono impegnati su diversi interventi in tutta la provincia.

Nel capoluogo nisseno, in via Luigi Rizzo, un albero si è abbattuto sulla strada rendendo necessario l’intervento dei pompieri.

Mentre in via Due Fontane è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza un palo della rete telefonica.

Alberi su strada anche sulla SS190 a Riesi. A Mazzarino un palo si è abbattuto di fronte al cimitero.

A Gela 4 gli interventi sempre per alberi sradicati e pali pericolanti.

Isolate le isole Eolie a causa del mare forza 7 e del vento che per tutta la notte ha soffiato a 80 chilometri.

Acquacalda, borgata di Lipari, è flagellata dal vento e dalle mareggiate e a tratti dalla pioggia.

A Milazzo, si sono fermati aliscafi e traghetti e sono bloccate circa 200 persone tra isolani, villeggianti, turisti, pendolari e i medici che dovevano dare il cambio ai colleghi.

Diversi anche i camion carichi di derrate alimentare che dovevano raggiungere le isole per i rifornimenti in vista del Natale, tutti bloccati a Milazzo.

A Lipari ad Acquacalda borgo di Lipari, onde alte anche sette metri, si sono infrante anche dentro le case a San Gaetano.

Una decina di famiglie ha dovuto abbandonare le loro abitazioni. La giunta Giorgianni ha messo a disposizione gli alberghi e chiederà lo stato di calamità naturale.

Gli abitanti storici del luogo dicono di non ricordarsi in tutta la loro vita una tempesta che si è manifestata con questa forza.

Il sindaco Giorgianni ha attivato, questa mattina, il Centro Operativo Comunale, allo scopo di organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità.

Il comitato cittadino in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, si è attivato in primo luogo per attivare tutti gli interventi urgenti.

Provvedimenti messi in atto per la salvaguardia e la pubblica incolumità degli abitanti e successivamente per ristabilire le condizioni delle infrastrutture.

Sempre a Lipari considerate le avverse condizioni meteo marine, l’amministrazione Comunale ha attivato una collaborazione con Federalberghi.

Quest’ultima, si è resa disponibile a ospitare all’interno delle strutture associate tutti coloro che non volessero rimanere ad Acquacalda nei prossimi giorni.

Intanto sulla tratta ferroviaria Palermo-Messina, per il maltempo è sospesa la circolazione.

Le forti mareggiate hanno provocato, nella notte, l’erosione di oltre 100 metri di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione ferroviaria di Brolo.

Responsabili e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) sono sul posto in attesa che le condizioni meteo consentano l’inizio dei lavori di ripristino dell’infrastruttura.

Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Sant’Agata di Militello,

Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni a lunga percorrenza.