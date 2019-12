Ex pentiti e mafia a Messina, arrestati. Sono tornati a Messina in cinque, si sono armati, hanno ricostruito il gruppo mafioso e ripreso il controllo del territorio.

Ex pentiti e mafia a Messina, arrestati. Sono tornati a Messina in cinque, hanno ricostruito la cosca, si sono armati e hanno ripreso il controllo del territorio.

Il gruppo ricostituito aveva ripreso le estorsioni e il traffico di droga, dedicandosi agli affari illeciti di sempre.

Il clan si riuniva in un ristorante del centro della città dove si pianificava la riconquista del potere anche attraverso la gestione delle estorsioni e il traffico degli stupefacenti.

Scoperti dalla Polizia, oggi sono stati arrestati cinque ex pentiti della mafia messinese.

L’inchiesta condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalla Dda di Messina, guidata da Maurizio de Lucia.

L’inchiesta, ha portato all’emissione di 14 misure cautelari di cui 13 in carcere e una agli arresti domiciliari.

Le indagini sono iniziate un anno fa quando la Polizia ha scoperto che un gruppo di ex pentiti messinesi, protagonisti di spicco dei clan negli anni ’80 e ’90, erano tornati in città.

Il gruppo era tornato libero dopo aver espiato la pena e aver concluso il percorso di collaborazione con gli inquirenti.

Una volta rientrati a Messina gli ex collaboratori di giustizia hanno creato una cellula di Cosa nostra con l’obiettivo di riconquistare il territorio e tornare al potere.

Gli investigatori attraverso intercettazioni, pedinamenti e analisi dei traffici telefonici hanno accertato l’esistenza di due organizzazioni criminali.

Una di tipo mafioso, l’altra con il principale scopo di trafficare in droga, legate tra loro da interessi illeciti comuni.

Alcuni componenti della cosca mafiosa facevano parte anche dell’organizzazione criminale di trafficanti di droga.

Le organizzazioni definite “sorelle” avevano assunto un ruolo negli ambienti criminali tale, da incidere sulle dinamiche del malaffare messinese.

Per decidere gli affari gli associati si incontravano in un ristorante del centro, gestito da uno degli ex pentiti.

Alcuni degli indagati sono stati protagonisti di un’estorsione nei confronti del titolare di un’associazione sportiva e culturale messinese.

Il presidente dell’associazione era costretto a versare parte della propria liquidazione e minacciato perché lasciasse la carica.

L’inchiesta ha accertato decine di episodi di spaccio di droga. Le organizzazioni criminali, inoltre, avevano la disponibilità di grossi quantitativi di armi.

Gli arrestati dalla Squadra Mobile di Messina guidata da Antonio Sfamemi sono gli ex pentiti: Nicola Galletta, Pasquale Pietropaolo, Salvatore Bonaffini, Gaetano Barbera.

In cella anche Cosimo Maceli, factotum di Galletta, e Vincenzo Barbera, fratello di Gaetano.

Sono tutti accusati di associazione mafiosa.

Al quinto ex collaboratore di giustizia arrestato, Antonino Stracuzzi, è contestato invece solo il reato di detenzione di armi aggravato dalla mafia.

Galletta, Bonaffini, Pietropaolo e Maceli rispondono anche di associazione finalizzata al narcotraffico.

Stesso reato è contestato a Orazio Bellissima, che teneva i rapporti coi fornitori di droga, anche lui finito in cella.

Arrestati anche personaggi della malavita locale come Giuseppe Cutè, Angelo Arrigo, Alberto Alleruzzo, Michele Alleruzzo e Stellario Brigandì e Giovanni Ieni, posto ai domiciliari.

A tutti loro sono contestati diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personaggio chiave dell’inchiesta coordinata della Dda di Messina è l’ex pentito Nicola Galletta, killer del clan di Giostra.

Quest’ultimo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Letterio Rizzo, boss ucciso nel 1991.

Rizzo, mafioso dello stesso clan, eliminato nel corso della guerra scoppiata all’interno della cosca.

Galletta ha scontato anche una condanna a 18 anni per mafia e recluso al 41 bis per anni. Nell’ultimo periodo era in detenzione domiciliare.

L’inchiesta nasce dagli attentati avvenuti il 29 aprile 2016 e il 25 gennaio 2017, subiti dai familiari di due delle persone finite in carcere oggi insieme agli ex collaboratori di giustizia, i fratelli Arrigo.

Indagando sugli agguati sono emersi i rapporti tra tre ex pentiti Nicola Galletta, Pasquale Pietropaolo e Salvatore Bonaffini.

Tutti e tre, ultimato il percorso di collaborazione con la giustizia, erano tornati a Messina.

Dalle indagini è emerso subito il ruolo di spicco di Galletta che insieme a Barbera aveva creato una cellula criminale mafiosa.

Del gruppo, facevano parte anche Vincenzo Barbera, fratello di Gaetano, Pietropaolo, Bonaffini e un altro pregiudicato, Cosimo Maceli.

Ma il cuore degli affari dell’organizzazione criminale era rappresentato dal traffico delle sostanze stupefacenti.