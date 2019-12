Catanzaro-Catania 0-1, etnei in semifinale. Catania stacca il pass per la semifinale contro la Ternana in Coppa Italia Serie C ed elimina il Catanzaro dalla competizione. Giallorossi più insidiosi nel secondo tempo ma la compattezza tra i reparti ripaga lo sforzo del Catania.

Per i giallorossi mister Grassadonia sceglie il 3-4-3. In porta confermato Raffaele Di Gennaro.

Tridente difensivo calabrese composto da Cristian Riggio, Luca Martinelli e Alessandro Favalli.

Sulle corsie esterne spazio a Carlo De Risio e Manuel Nicoletti, mentre sulla mediana titolari Mattia Maita e Simone Tascone.

Nel reparto offensivo il tecnico giallorosso schiera la prima punta Mamadou Kanoute accompagnato dagli esterni Giuseppe Statella e Manuel Fischnaller.

Il Catania di mister Lucarelli scende in campo con il 4-2-3-1. Confermato l’estremo difensore Miguel Martinez.

Nel quartetto di difesa titolari i terzini Luca Calapai e Giuseppe Pinto sostenuti dal blocco Silvestri-Esposito.

A centrocampo spazio ai mediani Giuseppe Rizzo e Jacopo Dall’Oglio alle spalle del playmaker Andrea Mazzarani.

In posizione di esterni l’allenatore etneo sfrutta la lunga corsa di Kevin Biondi e il posizionamento insidioso di Davide Di Molfetta.

In attacco titolare il centravanti Davis Curiale al posto di Matteo Di Piazza, quest’ultimo non convocato per infortunio.

Non particolarmente alti i ritmi del primo tempo durante il quale le due compagini non si procurano numerose occasioni pericolose.

Riuscendo comunque a tenere una compattezza stretta il Catanzaro lancia un segnale al sesto minuto quando il tiro di Tascone attraversa soltanto la porta.

Altrettanto importante la risposta del Catania al decimo minuto con Dall’Oglio che non capitalizza di testa l’inserimento da dietro mandando il pallone fuori.

La formazione etnea prende man mano coraggio riuscendo a impensierire la difesa giallorossa adesso più impegnata nelle chiusure difensive.

Così al minuto 16 Curiale, lanciato in area da Pinto, calcia col mancino alla corte di Di Gennaro ma il portiere calabrese respinge in corner.

I rossazzurri sfiorano il vantaggio al minuto 23 quando Mazzarani squilla alla porta giallorossa con una punizione rasoterra accarezzata in calcio d’angolo da Di Gennaro.

Nonostante le efficienti verticalizzazioni, il Catania rischia di cedere all’avanzata giallorossa al minuto 28.

Infatti in questa occasione al Catanzaro viene annullato il gol di testa di Kanoute sul cross di Maita a causa di un fallo in area commesso da Riggio.

E’ in questi frangenti di gioco che le due avversarie intensificano il pressing senza concedere lunghi spazi e sfruttando soprattutto i calci piazzati.

Ne è un esempio la staccata di testa di Mazzarani sul cross di Pinto al minuto 38 con i rossazzurri che si dimostrano pericolosi sui palloni in volo.

Al rientro dagli spogliatoi la lettura del gioco non subisce cambiamenti con le due squadre che non modificano del tutto l’assetto dei primi quarantacinque minuti.

Solo sulla sponda etnea mister Lucarelli decide di mandare in campo Biagianti al posto di Dall’Oglio senza alterare il modulo prestabilito.

Ostica l’occasione sfruttata dal Catania al minuto 55 quando Silvestri colpisce di testa su corner ma la palla scavalca la traversa.

Nella prima frazione del secondo tempo nel Catanzaro cambia l‘assetto offensivo, mister Grassadonia concede propositività facendo entrare Giannone e Bianchimano.

L’allenatore giallorosso punta sulla fisicità e sull’agilità in fase offensiva dei nuovi entrati sostituendo i precedenti titolari De Risio e Kanoute.

Modifiche considerevoli adesso adottate anche dal tecnico rossazzurro, il quale cambia le carte in tavola sostituendo Sarno sulla fascia destra e Catania al posto di Curiale.

Tuttavia cambiano le sorti del match esattamente al minuto 76 quando il Catania concretizza la produttività sotto porta e agguanta il vantaggio.

Sfruttando la carambola dentro l’area iniziata dalla punizione di Pinto, Biagianti sorprende gli avversari nell’inserimento e insacca la rete dello zero a uno.

La risposta del Catanzaro giunge al minuto 78 con Giannone che calcia in porta all’angolino alto ma Martinez prodigiosamente salva il risultato e para in corner.

In questi minuti la formazione etnea appare più coesa e più matura sulle verticalizzazioni centrali, mentre la compagine calabrese tenta spesso di liberarsi dal pressing.

Per il Catanzaro l’ultima opportunità per pareggiare i conti si verifica alla fine del quarto minuto di recupero.

Di Livio supera la difesa etnea e carica il destro rasoterra ma Martinez si rivela reattivo e blocca in tuffo.

Termina sul punteggio di zero a uno il turno di quarti di finale di Coppa Italia Serie C tra Catanzaro e Catania allo stadio “Nicola Ceravolo”.

I rossazzurri evitano i calci di rigore in caso di pareggio e accedono alla semifinale in cui affronteranno la Ternana.

Di contro il Catanzaro non riesce ad esprimersi di fronte ai suoi sostenitori e subisce la terza sconfitta casalinga in stagione.

CATANZARO-CATANIA 0-1

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Riggio, Martinelli, Favalli (79′ Di Livio); De Risio (62′ Giannone), Maita, Tascone (79′ Urso), Nicoletti; Statella, Kanoute (62′ Bianchimano), Fischnaller (86′ Mangni).

A disp. di Grassadonia: Mittica, Figliomeni, Elizalde, Bayeye, Urso, Risolo, Di Livio, Giannone, Casoli, Novello, Bianchimano, Mangni.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio (46′ Biagianti); Biondi (62′ Sarno), Mazzarani (82′ Llama), Di Molfetta (79′ Di Molfetta); Curiale (62′ Catania).

A disp. di Lucarelli: Furlan, Noce, Saporetti, Marchese, Biagianti, Bucolo, Llama, Fornito, Barisic, Sarno, Catania, Carboni.

ARBITRO: Giampiero Miele (Nola)

AMMONIZIONI: Silvestri (CT), Dall’Oglio (CT), De Risio (CZ), Martinelli (CZ), Fischnaller (CZ), Riggio (CZ)

RECUPERO: /; 4′ s.t.

MARCATORI: 76′ Biagianti (CT)