Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Catania. La sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C è in programma mercoledì alle 17:30 allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro.

Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Catania. La formazione etnea prosegue il cammino in Coppa Italia Serie C dopo la vittoria a Potenza risalente al 27 novembre scorso.

Grazie all’impresa esterna contro l’Avellino gli etnei si sono qualificati per i quarti di finale del citato trofeo.

Il prossimo avversario del Catania sarà il Catanzaro, compagine che in campionato ha già sconfitto i rossazzurri sul punteggio di tre a zero.

Il confronto tra le due squadre è in programma mercoledì 18 dicembre alle 17:30 allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro.

Gara tanto ostica quanto emblematica, non solo per l’entità di cui si compone ma anche per il periodo temporale dentro il quale sarà giocata.

Infatti, a seguito dello sciopero proclamato dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli,

in occasione del primo turno del girone di ritorno, questo match chiuderà il 2019.

Per entrambe le sfidanti si tratta di un’ulteriore occasione per dare motivo di riscatto e risollevare le sorti del percorso sino ad ora compiuto.

In casa Catanzaro un’eventuale qualificazione in Coppa Italia Serie C permetterebbe ai giallorossi di ribadire il periodo di ripresa assunto nelle ultime partite.

Nonostante la formazione calabrese abbia subito in casa soltanto due sconfitte contro Potenza e Ternana, l’obiettivo rimane la ‘remuntada’ in classifica.

Discorso analogo per il Catania che domenica scorsa ha conquistato il primo pareggio esterno delle stagione in casa del Teramo.

Considerato il settimo posto nella regular season occupato, la Coppa Italia Serie C appare una soluzione più che appetibile per dimostrare potenzialità ancora non palesate.

E’ lecito affermare che la squadra rossazzurra cerchi la rivincita al “Ceravolo”

in modo tale da archiviare, almeno a fine anno, la striscia di risultati negativi fuori casa.

Inoltre il Catania sembra avere ritrovato un asso nella manica che mancava da tempo,

e che ha manifestato segni di ripresa nella trasferta contro gli abruzzesi.

Si tratta del fantasista Vincenzo Sarno il quale, dopo un lungo infortunio,

è sceso nuovamente in campo per la prima volta nella trasferta contro la Paganese.

L’esterno rossazzurro si è rivelato fondamentale ai fini del pareggio a Teramo realizzando l’assist vincente poi capitalizzato in gol da Esposito.