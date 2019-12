Retata antidroga a Catania, 25 arresti. Due gruppi si dividevano la vendita di cocaina e marijuana nella zona di piazza Caduti del mare.

Retata antidroga a Catania, 25 arresti. La polizia di Catania su delega della Procura della Repubblica, nei giorni scorsi ha disarticolato una piazza di spaccio.

Il luogo della vendita nella zona di piazza Caduti del Mare a Catania che, secondo l’accusa,

affidato alla gestione per la vendita di cocaina a un ex calciatore rossazzurro, Nunzio La Torre, per conto del clan Cappello-Bonaccorsi.

Un altro gruppo, guidato da Salvatore Indelicato, si occupava della marijuana.

L’operazione antidroga eseguita il 10 dicembre scorso con l’esecuzione di 21 fermi.

Il Gip ha poi emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 indagati: 23 in carcere e due agli arresti domiciliari.

Questi i nomi degli arrestati:

Custodia cautelare in carcere:

Nunzio La Torre, Giuseppe Bruno, Damiano Consolo, Salvatore Costanzo, Saro Andrea Discanno, Alex Di Vita, Giovanni Erbasecca,

Antonino Grasso, Carmelo Domenico Grillo, Maria Grillo, Luca Indelicato, Salvatore Indelicato, inteso “Maroccu”, Angelo Inserra,

Sebastiano Latorre, Michel Mirko Lazzara, Giuseppe Munzone, Roberto Nicolosi,

Lorenzo Padovani, Steven Pescatore, Claudio Speranza, Agatino Strano, Davide Strano e Taglieri Manuel.

Custodia cautelare agli arresti domiciliari:

Ernesto Gabriele Fuselli e Giuseppe Giuffrida.