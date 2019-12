Teramo-Catania 1-1, primo pareggio esterno. La formazione rossazzurra nega il successo casalingo agli avversari abruzzesi e accorciano le distanze al minuto 82 grazie allo stacco di testa di Esposito. Il Catania termina il girone d'andata totalizzando due vittorie e un pareggio esterni nella regular season.

Teramo-Catania 1-1, primo pareggio esterno. Il Catania affronta il Teramo allo stadio “Gaetano Bonolis” nell’ultima trasferta del girone d’andata.

La squadra abruzzese di mister Tedino scende in campo con il 4-3-2-1. Titolare tra i pali Matteo Tomei.

Nel quartetto difensivo confermati i terzini Tommaso Cancellotti e Alberto Tentardini e il blocco Piacentini-Iotti.

Centrocampo abruzzese retto dai mediani Andrea Arrigoni e Simone Santoro allineati al playmaker Pedro Costa Ferreira.

Sulla trequarti spazio all‘ex rossazzurro Francesco Bombagi e Domenico Mungo a supporto dell’unico centravanti schierato Riccardo Martignago.

Per gli etnei mister Lucarelli torna al 4-2-3-1. Confermato in porta Jacopo Furlan.

Nel reparto difensivo titolari Luca Calapai e Giovanni Pinto assieme dai centrali Tommaso Silvestri e Andrea Esposito.

Mediana rossazzurra composta da Giuseppe Rizzo e Jacopo Dall’Oglio, quest’ultimo autore della prima rete in maglia etnea nella gara esterna contro la Paganese.

Corsie esterne offensive occupate da Kevin Biondi e Andrea Mazzarani accompagnati da Davide Di Molfetta trequartista.

In attacco l’allenatore livornese sceglie Matteo Di Piazza come unica prima punta a sfondare le linee avversarie.

La prima frazione di gara a tratti soporifera vede le due compagini protagoniste di un equilibrio costante che impedisce di creare occasioni pericolose.

Sebbene il Teramo bussi alla porta etnea al quarto minuto con Martignago e al nono minuto con Arrigoni dalla distanza, non mancano risposte da parte del Catania.

Infatti al minuto 21 Biondi in contropiede con Di Piazza supera la difesa dentro l’area e prova il mancino pericoloso trovando la respinta della difesa teramana.

Scoccata la prima mezzora di gara adesso più dinamica, la formazione abruzzese conquista un calcio di punizione dal limite affidata a Bombagi.

Il centrocampista biancorosso spaventa la difesa etnea colpendo la traversa con Furlan immobile e si avvicina al gol del vantaggio.

Il Teramo insiste in area rossazzurra al minuto 33 con Martignago, il quale si coordina per il tapin a tu per tu con il portiere etneo ma il pallone scavalca la porta.

Assumendo un atteggiamento più propositivo la squadra di casa spreca una clamorosa occasione per andare a segno al minuto 38 ancora con Martignago.

L’attaccante biancorosso stacca di testa ma Furlan compie il miracolo respingendo in tuffo il pallone all’angolino rasoterra.

In questi minuti il Catania è costretto a cambiare strategia offensiva a causa di un infortunio subito da Di Piazza che viene sostituito da Barisic.

In fase di contropiede, considerata l’assenza del centravanti numero 9, gli etnei spingono maggiormente sulle fasce senza comunque evitare verticalizzazioni centrali.

Al rientro dagli spogliatoi non avvengono ulteriori sostituzioni tra le due compagini, le quali mantengono l’assetto dei primi quarantacinque minuti.

Ciononostante il Teramo intensifica il pressing in zona avversaria e concretizza sfruttando la stretta comunicazione tra i reparti.

Così al minuto 54 il Catania rischia di subire lo svantaggio su un errore di passaggio tra Furlan e la difesa etnea.

In questa occasione i biancorossi intercettano il pallone ma non concludono efficacemente in porta perdendo il possesso palla.

Il Teramo prova a supplire all’errore precedente al minuto 55 quando Martignago calcia sfruttando la respinta della difesa avversaria ma Furlan blocca senza difficoltà.

L’estremo difensore rossazzurro stupisce il pubblico del “Bonolis” anche al minuto 57 in seguito alla respinta reattiva sulla cannonata di Mungo.

Una chance appetitosa si presenta dinnanzi al Catania al sessantaduesimo, minuto in cui Mazzarani sfiora il palo sinistro dalla distanza.

Nel corso dell’ultimo quarto d’ora del secondo tempo la compagine etnea impiega maggior coraggio riuscendo a contrastare le avanzate biancorosse.

Tuttavia il destino del match muta al minuto 78 quando il Teramo sblocca il risultato approfittando di un’ingenuità della difesa etnea a ridosso dell’area.

Gli abruzzesi conquistano un’altra punizione insidiosa battuta dallo specialista Bombagi che stavolta punisce i rossazzurri e sigla il gol dell’uno a zero.

Il vantaggio del Teramo dura soltanto quattro minuti dopo i quali il Catania, avendo cambiato volto con l’entrata in campo di Bucolo, Catania e Sarno, accorcia le distanze.

In questa occasione Sarno calibra il cross in area dove Esposito recupera l’ultimo rimpallo sulla carambola sotto porta e insacca il pallone per il gol dell’uno a uno.

Per il difensore rossazzurro è la prima rete in campionato con la maglia del Catania.

Avendo pareggiato i conti gli etnei non demordono e sfruttano un contropiede a campo libero al minuto 89 sul tandem Sarno-Barisic.

Tuttavia l’attaccante sloveno subentrato nel primo tempo non arriva ad agganciare la palla trovando la spazzata in corner della difesa teramana.

Il Teramo non riesce a sfruttare adeguatamente l’ultima occasione pericolosa del match sul colpo di testa di Minelli al novantesimo minuto.

Nonostante i rocamboleschi quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, le due compagini non incidono particolarmente.

Termina sul punteggio di uno a uno il confronto tra Teramo e Catania allo stadio “Gaetano Bonolis”.

La formazione abruzzese non allaccia nuovamente il successo in casa, mentre gli etnei totalizzano il primo pareggio esterno in campionato.

TERAMO-CATANIA 1-1

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti (84′ Soprano), Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Mungo (86′ Cappa); Bombagi, Santoro (66′ Minelli); Martignago (66′ Magnaghi).



A disp. di Tedino: Lewandowski, Valentini, Florio, Soprano, Angeletti, Cappa, Viero, Magnaghi, Minelli, Birligea.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo (81′ Bucolo), Dall’Oglio; Biondi (81′ Catania), Di Molfetta (81′ Sarno), Mazzarani (75′ Curiale); Di Piazza (36′ Barisic).



A disp. di Lucarelli: Martinez, Noce, Marchese, Biagianti, Bucolo, Llama, Barisic, Curiale, Catania, Sarno.

ARBITRO: Nicolò Marini (Trieste)

AMMONIZIONI: Arrigoni (TE), Mazzarani (CT), Mungo (TE), Santoro (TE), Rizzo (CT), Silvestri (CT)

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 78′ Bombagi (TE); 82′ Esposito (CT)